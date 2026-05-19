鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子權值股今 (19) 日下跌 716.26 點或 1.75%，收在 40175.56 最低點，成交量 1.09 兆元，本周 520 行情開始變調，日 K 線連三黑，外資連三賣，今天再砍 632.35 億元，漲多的半導體股首當其衝，其中台積電遭砍殺 1.7 萬張，外資轉向防禦型操作，資金轉向金融股，買超前 10 名中有 8 檔金融股，並與投信形成對作。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 632.35 億元，連 3 賣；自營商同站賣方，賣超 223.52 億元，連 6 賣；投信獨站買方，買超 71.77 億元，連 2 買，三大法人合計賣超 784.09 億元。
外資今天雖然再度賣超，但將資金轉向金融族群，買超前 10 名中，有 8 檔為金融股，包括台新新光金 3.2 萬張，永豐金 3 萬張，中信金 3 萬張，國泰金 2.5 萬張，兆豐金 2.1 萬張，富邦金 1.4 萬張，凱基金 1.2 萬張。另外，也加碼中華電信 1.6 萬張，台灣大 1.3 萬張。
外資賣超方面，今天則瞄準多檔主動式 ETF 進行減碼，賣超 00403A 主動統一升級 50 6.6 萬張，00981A 主動統一台股增長 6 萬張，00990A 主動元大 AI 新經濟 2.1 萬張，00991A 主動復華未來 50 1.1 萬張。
記憶體族群同樣成為外資賣超對象，減碼華邦電 4.8 萬張，旺宏 4.7 萬張，力積電 3.1 萬張，南亞科 2 萬張。另外，外資也賣超群創 4.4 萬張，台積電 1.7 萬張，南亞 1.2 萬張，緯創 1.1 萬張，聯電 1.1 萬張，廣達 9728 張。
投信賣超對象則與外資對作，減碼多檔金融股，賣超台新新光金 2.5 萬張，國泰金 1.7 萬張，中信金 1.5 萬張，凱基金 1.3 萬張，永豐金 1.3 萬張，華南金 1.2 萬張，元大金 1 萬張。其他個股方面，也賣超仁寶 1.9 萬張，長榮 4216 張，遠東新 4142 張。
投信今天則最偏愛聯電，買超聯電 2.8 萬張，並同步加碼中華電 7872 張，華邦電 6220 張，強茂 5341 張，國巨 * 5005 張，英業達 4923 張，第一金 4766 張，彰銀 4496 張，台積電 4137 張，臻鼎 - KY 3553 張。
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