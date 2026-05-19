電子權值股今 (19) 日下跌 716.26 點或 1.75%，收在 40175.56 最低點，成交量 1.09 兆元，本周 520 行情開始變調，日 K 線連三黑，外資連三賣，今天再砍 632.35 億元，漲多的半導體股首當其衝，其中台積電遭砍殺 1.7 萬張，外資轉向防禦型操作，資金轉向金融股，買超前 10 名中有 8 檔金融股，並與投信形成對作。