鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-24 17:31

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (24) 日指出，2025 年多項財務指標表現亮眼，包括營收、EBITDA 及每股純益皆創高，展望今年，將透過「放大集團綜效、放大服務版圖、放大 AI 效益」三大策略，驅動新一波成長曲線，迎向起飛年。

井琪表示，自 2023 年底遠亞合併後，訂下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」的策略目標，新遠傳的網路、系統、組織、服務均順利整合，帶動遠傳 2025 年營收 1103.46 億元，EBITDA 380.8 億元，每股純益 3.81 元，皆創歷史新高紀錄，稅後純益則為 137.32 億元，創近 20 年來新高。

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行動業務方面，2025 年行動服務營收 620 億元，創 9 年新高，5G 月租用戶滲透率 47.5%，井琪預期，今年可望達成「黃金交叉」。

井琪指出，遠傳以電信用戶為平台，延伸至數位與娛樂領域，以食衣住行育樂健康，強化滲透率及黏著度。個人數位服務方面，遠傳心生活 App 下載量突破 800 萬，帳單代收服務交易 2025 年也創高，年增 14%，手機保險業務市占率第一；娛樂內容布局上，遠傳 fiDay 影音付費用戶年增 18%。

井琪補充，行動服務營收接近飽和，而數位服務營收約占 5%，成長空間仍大，因此真正的成長機會在於數位加值，遠傳也將聚焦數位服務發展。

企業端部分，井琪則指出，智慧資通訊為主要成長引擎，並聚焦智慧城市、智慧醫療、數位轉型與 Telecom-based SI(電信系統整合) 四大領域。

展望今年，井琪表示，將以「放大集團綜效、放大服務版圖、放大 AI 效益」三大策略為核心。放大集團綜效上，持續整合集團資源與能力，提升服務競爭力，推動線上線下通路整合，擴大商品類別與服務深度，也會透過串聯服務擴大生活圈，此外，將攜手子公司，整合涵蓋 5G、IoT、雲端、資安、能源與 ICT 領域，共同開發解決方案。

放大服務版圖方面，將擴大數位平台商轉，並開發推出創新服務。同時，也深化帳單代收、保險代理，以及各項服務生活的應用範圍，擴大商機。至於企業端，將擴增自有資通訊解決方案，增加服務客戶深度，創造長期成長動能，

放大 AI 效益部分，對內將 AI 深度導入流程與協作機制，對外則加速 AI 應用商品化與商轉，將持續拓展更多元的應用場域。