鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-07 20:23

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日召開法說會，受惠行動服務、個人數位服務與企業智慧通訊三大成長引擎帶動，第一季營收 278.05 億元，創歷史同期新高，EBITDA 100.76 億元，稅後純益 37.08 億元，每股純益 1.03 元，刷新 20 年單季新高紀錄。

遠傳第一季營收 278.05 億元，季減 14.93%，年增 6.76%；EBITDA 100.76 億元，季增 2.59%，年增 6.34%；稅後純益 37.08 億元，季增 1.12%，年增 14.4%，每股純益 1.03 元。遠傳指出，第一季財測達成率為 108%，各項指標皆超越財測目標。

‌



遠傳第一季行動服務營收 157 億元，年增 3%，主要受惠各大品牌新機上市，帶動 5G 換機與升級。5G 升級需求同步推升整體續約用戶月租費年增 42%，5G 滲透率達 48.4%。

個人數位服務

個人數位服務方面，遠傳 friDay 影音持續擴大付費用戶規模，第一季付費用戶數年增 27%。數位安全與生活領域上，「遠傳守護網」第一季完成在地化資安資料庫升級，帶動相關服務營收年增雙位數，同時，持續拓展多元保險代收業務，行動保險營收創高。

企業智慧資通訊服務

企業智慧資通訊服務部分，第一季智慧通訊合約金額年增 84%。遠傳指出，企業智慧資通訊的成長動能，主要來自公部門與企業客戶對雲端、資料中心、系統整合與大型專案的需求，其中，系統整合與智慧城市等相關業務約占整體智慧通訊營收 8 成。

5G SA 及衛星通訊布局

另外，遠傳也布局 5G SA(獨立專網) 及衛星通訊。遠傳表示，5G SA 為 5G 邁向 6G 過程中的網路技術階段性演進，未來可望透過專用網路、特定應用廠請或差異化服務，進行商業化發展，將持續評估合適的服務模式與應用場域。

針對衛星通訊布局，遠傳聚焦提升整體網路的可靠性與復原能力，也是深化關鍵通訊韌性的重要策略。