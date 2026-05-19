泓德能源搶攻澳洲用電大戶商機 攜Greensteel推動澳洲綠鋼轉型

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-19 15:07

泓德能源 (6873-TW) 澳洲布局再下一城，今 (19) 日宣布旗下 ZEBRE 平台與綠色鋼鐵製造商 Greensteel Australia 簽署戰略合作備忘錄 (MOU)，共同推動再生能源驅動的綠鋼生產模式。

左起泓德能源總經理周仕昌、董事長謝源一以及Greensteel Australia執行董事長暨執行長Romany Ibrahim、總裁兼執行董事Mena Ibrahim。(圖：泓德能源提供)

泓德能源表示，本次合作將結合 ZEBRE 於南澳持有的 437MW 再生能源資產與儲能調度能力，協助 Greensteel Australia 打造具全球競爭力的超低排放鋼鐵生產基地，並強化供電穩定與能源成本管理，展現泓德能源在澳洲高耗能產業的整合服務能力。

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隨著澳洲算力中心、重工業與製造業等大型負載快速成長，帶動企業對穩定綠電與自備容量的需求升溫。根據 CBRE 預測，澳洲資料中心裝置容量將由 2025 年約 1.4GW，於三年內成長至約 1.8GW；超大規模資料中心市場亦預期於 2030 年擴大至 160 億美元以上。

澳洲聯邦政府於 2026 年 3 月起要求新設資料中心自備再生能源供給或承擔電網升級成本，加上大型負載接入標準趨嚴，儲能與再生能源整合方案將成為用電大戶確保供電韌性與成本競爭力的關鍵。

依據本次 MOU 規劃，ZEBRE 將運用 Templers 儲能案場、Solar River 光儲混合案場等澳洲大型再生能源資產，支持澳洲鋼鐵製造商逐步導入再生能源供應。合作內容包括評估於生產基地建置 400MW 大型電池系統，並搭配表後儲能與電力管理系統，以提升綠電供應穩定性與用電彈性。雙方將積極推進正式合約討論，並依未來鋼廠產能與用電需求，規劃綠電供應與儲能容量擴充，為澳洲重工業振興與大型再生能源基礎建設結合奠定重要基礎。

隨著大型用電戶對低碳電力與供電韌性的需求提升，泓德能源也將相關整合能力延伸至算力中心等新興高耗能場景，目前已與潛在用戶洽談合作機會。面對 AI 與雲端服務帶動的高密度用電需求，泓德能源可提供涵蓋硬體、電力與運營的一站式方案，協助算力中心取得穩定且具經濟性的電源組合。

泓德能源透過整合再生能源購電協議 (PPA)、現貨市場電力採購、表前儲能削峰填谷，以及表後儲能的需量反應與能源轉移，可協助用電大戶提升供電穩定性，並降低整體用電成本。