摩斯漢堡遭社群批評 安心：老舊門店優先改裝、將推自動販賣機
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖速食業者安心 (1259-TW)(摩斯漢堡) 近期遭社群網友指出餐慢、內用環境變差、份量縮水等問題，安心表示，營運超過 15 年的門市將列為優先改裝對象，持續汰弱換強推動門店升級，並將於今年底前推摩斯自動販賣機。
安心說明，已陸續完成高鐵桃園、新竹、嘉義、台南和高雄等店鋪改裝，上半年也將陸續於信義商圈開設微風南山店、於逢甲商圈設立河南逢甲店，並完成新店公所店、高鐵桃園店和台中文心店的改裝翻新。
而新一代店型如摩斯生技園區店，導入寬敞的自助點餐空間與優化外送等待動線，並結合清新綠化牆面設計，全面提升顧客體驗；新開設的大巨蛋店，結合棒球場主題打造特色門市，期以多元化設計滿足不同客群需求。
安心也提到，為因應外送外帶訂單，摩斯漢堡全新規畫外賣餐車行動 POS 系統、叫號機制及自助取餐櫃，未來將再推摩斯自動販賣機，進一步拓展銷售場景，預計今年底前逐步導入。
摩斯漢堡自 1991 年由日本引進台灣，至今已邁入 35 年，其中，主打現點現做的米漢堡，累計銷售突破 1 億顆。
安心強調，承載著雲嘉南稻作的農耕精神，在台持續推廣米食文化，走出與日本和全球市場不同的發展路線，截至目前全台已近 300 家直營門市，其中車道型門市有 5 家。
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