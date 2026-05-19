同事訂雞排沒揪我也算霸凌？勞動部揭職安法新制7/1上路 5要件皆符合才算

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 10:48

關於近期網路上流傳許多職場踩霸凌紅線行為的說法，容易造成誤解，如：只要同事們一起訂雞排沒揪就是職場霸凌？主管不給員工請假、在工作群組中散布同事負面言論等是否踩到霸凌的紅線？勞動部今主動闢謠，並強調職安法新制 7 月 1 日上路，職場霸凌要同時符合五大要件，並且經過調查程序後才能認定。

勞動部對此表示，職場中難免會有人與人之間的意見不合、口角衝突等，這些令人不愉快或不受歡迎的行為是否構成職場霸凌，並不是單單只憑個人主觀的感受就可以認定。

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勞動部強調，職安法新制預定於 7 月 1 日上路，依據新法規定，職場霸凌必須同時符合五大要件，並且經過調查程序後，才能認定 。重點是，單一要件不足以構成職場霸凌，五大要件同時符合、缺一不可 。

依據新法規定，職場霸凌必須同時符合的五大要件如下：

第一，發生於勞動場所且為執行職務之過程，行為發生在勞動場所，涵蓋含工作場所及受雇主指示出差或外勤的場所，並且是執行職務的過程中發生，因此與執行職務無關的言行，例如非因工作衍生的言行衝突，難以認定職場霸凌 。

第二，事業單位內部的員工，利用職務或權勢，霸凌者與被霸凌者為同一事業單位的內部員工，其中一方利用職權或職務之便，對另一方有不當言行，可能構成職場霸凌要件，若非屬同一事業單位之勞工發生衝突，不適用職場霸凌防治專章的規定 。

第三，行為逾越業務必要且合理的範圍，正當合理的業務指導或行政管理，難以認定職場霸凌，例如要求員工於合理時間內完成工作或達到績效，反之，設定過高的目標或短期間不可能達成的任務，可能構成職場霸凌 。

第四，具有反覆或持續性的不當言行，不當言行具有重複、持續發生的特性，可能構成職場霸凌，但如果是輕微且偶發的職場摩擦，難以認定職場霸凌 。

第五，致使勞工身心健康遭受危害，行為人的言行對當事人造成身心健康危害或不良影響 。

勞動部提醒，勞工如遭受職場霸凌，應先向雇主提出申訴，雇主若未依規定進行調查或調處，勞工可向工作地的勞動檢查機構申訴，勞動檢查機構會針對雇主是否落實職安法規定的處理程序實施勞動檢查，並督促雇主啟動調查或調處，以保障勞工權益 。