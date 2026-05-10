鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-10 12:11

適逢母親節，勞動部為全台育兒家庭送來一份職場友善的好消息，政府推動「以日申請育嬰留停」新制，兩年的育嬰留職停薪期間內可採「天」計請假佔育嬰留停津貼總申請筆數的 39.3%，且 4 月的男性申請人數較 3 月暴增 50%，使申請的性別比例接近各半，顯見育嬰留停新制讓新手父母都同樣「買單」。

新手爸媽開心！育嬰留停新制近4成家長買單 「奶爸」人數暴增50%創史高。（鉅亨網資料照）

政府推動「以日申請育嬰留停」新制，讓育有 3 歲以下子女的勞工，在兩年的育嬰留職停薪期間內以「天」為單位彈性請假，讓育有 3 歲以下子女的勞工，在兩年的育嬰留職停薪期間內，可以「天」為單位彈性請假，合併不超過 30 日，且期間依然享有 8 成薪資補貼，讓爸媽在平衡工作與兼顧家庭上更有彈性。

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根據 4 月份最新統計，新制上路以來成效卓越，育嬰留停以日申請的累計筆數已衝破 18,408 筆，佔育嬰留停津貼總申請筆數的 39.3%。這意味著，全台灣近 4 成的育嬰留停案件都選擇了更彈性的「以日計」方式，顯示出這種能夠隨時因應孩子突發狀況或短期照顧需求的機制，確實打中育兒家庭的心。

這項新制度成功「喚醒」了爸爸們的育兒參與度。4 月份申請彈性育嬰留停的總人數達到 3,904 人，比起 3 月的 2,582 人大幅成長 51.2%。其中，男性申請人數由 3 月的 1,281 人攀升至 1,916 人，單月成長幅度高達 50%。回顧 114 年男性整體的申請比例僅約 27.8%，新制上路後，4 月男性申辦比例已接近半數。