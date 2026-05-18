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鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至332.5元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由322.5元上修至332.5元，調升幅度3.1%。其中最高估值415元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予是德科技評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。

是德科技今(18日)收盤價為350.22元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲0.13%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股KEYS市場預估目標價

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