鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至332.5元，幅度約3.1%

綜合評級 - 共有16位分析師給予是德科技評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。

是德科技今(18日)收盤價為350.22元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲0.13%短期股價無明顯表現。