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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為62.60元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.69元，其中最高估值4.09元，最低估值3.11元，預估目標價為62.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.09(4.09)5.215.385.18
最低值3.11(3.11)3.293.753.9
平均值3.68(3.64)4.074.364.51
中位數3.69(3.63)4.064.34.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值124.93億134.26億145.94億135.83億
最低值115.23億121.99億124.41億125.20億
平均值121.72億127.35億131.85億129.70億
中位數122.07億127.12億130.22億128.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.864.326.653.613.67
營業收入65.11億117.69億148.92億125.02億120.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTS

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Tenaris S.A. - ADR61.537-0.38%

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