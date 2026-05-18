鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為62.60元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.69元，其中最高估值4.09元，最低估值3.11元，預估目標價為62.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.09(4.09)
|5.21
|5.38
|5.18
|最低值
|3.11(3.11)
|3.29
|3.75
|3.9
|平均值
|3.68(3.64)
|4.07
|4.36
|4.51
|中位數
|3.69(3.63)
|4.06
|4.3
|4.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|124.93億
|134.26億
|145.94億
|135.83億
|最低值
|115.23億
|121.99億
|124.41億
|125.20億
|平均值
|121.72億
|127.35億
|131.85億
|129.70億
|中位數
|122.07億
|127.12億
|130.22億
|128.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.86
|4.32
|6.65
|3.61
|3.67
|營業收入
|65.11億
|117.69億
|148.92億
|125.02億
|120.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Tenaris S.A. - ADR(TS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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