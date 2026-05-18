鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為91.02元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.02元，其中最高估值5.41元，最低估值2.58元，預估目標價為91.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.41(5.41)
|7.2
|7.89
|最低值
|2.58(2.58)
|3.52
|4.05
|平均值
|4.1(4.11)
|5.11
|5.85
|中位數
|4.02(4.12)
|5.19
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|531.77億
|576.50億
|604.50億
|最低值
|468.87億
|484.52億
|494.42億
|平均值
|489.84億
|509.44億
|527.25億
|中位數
|488.75億
|505.88億
|519.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|1.53
|營業收入
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
|486.17億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADR(TS-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為62.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至332.5元，幅度約3.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為35.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇