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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為91.02元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.02元，其中最高估值5.41元，最低估值2.58元，預估目標價為91.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.41(5.41)7.27.89
最低值2.58(2.58)3.524.05
平均值4.1(4.11)5.115.85
中位數4.02(4.12)5.195.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值531.77億576.50億604.50億
最低值468.87億484.52億494.42億
平均值489.84億509.44億527.25億
中位數488.75億505.88億519.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.078.024.282.651.53
營業收入666.57億655.91億589.71億533.03億486.17億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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