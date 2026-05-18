鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.2元，其中最高估值1.55元，最低估值1.13元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.55(1.55)
|1.85
|2.27
|1.99
|最低值
|1.13(1.13)
|1.37
|1.67
|1.84
|平均值
|1.27(1.29)
|1.59
|1.89
|1.92
|中位數
|1.2(1.22)
|1.52
|1.74
|1.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.50億
|73.24億
|80.86億
|85.10億
|最低值
|63.79億
|69.41億
|73.51億
|77.00億
|平均值
|64.34億
|70.80億
|77.75億
|80.90億
|中位數
|64.29億
|70.55億
|77.79億
|80.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|0.04
|0.83
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
|52.37億
|60.63億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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