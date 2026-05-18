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鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為35.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.2元，其中最高估值1.55元，最低估值1.13元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.55(1.55)1.852.271.99
最低值1.13(1.13)1.371.671.84
平均值1.27(1.29)1.591.891.92
中位數1.2(1.22)1.521.741.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.50億73.24億80.86億85.10億
最低值63.79億69.41億73.51億77.00億
平均值64.34億70.80億77.75億80.90億
中位數64.29億70.55億77.79億80.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.09-0.06-0.100.040.83
營業收入34.80億41.50億45.63億52.37億60.63億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSARO

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