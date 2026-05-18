鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 21:00

美國總統川普任命的「格陵蘭島特使」、路易斯安那州州長蘭德里 (Jeff Landry) 周日 (17 日) 抵達格陵蘭首府努克 (Nuuk)，展開其上任後的首次訪問，此行正值美國與丹麥、格陵蘭之間因「購島」爭議導致地緣政治關係緊張之際。

蘭德里此行預定參加 5 月 19 日至 20 日舉行的「未來的格陵蘭島」(Future Greenland) 經濟論壇。儘管活動主辦方「格陵蘭商會」表示並未主動邀請蘭德里，但強調論壇對公眾開放。

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美國駐丹麥大使館聲明指出，蘭德里將與美國大使豪韋里 (Kenneth Howery) 同行，旨在「傾聽民意、增進理解」並擴大雙邊經濟聯繫。蘭德里本人向媒體表示，他此行是奉川普之命前來「交朋友」並建立關係。

川普政府曾多次表達收購格陵蘭的意圖，但遭丹麥與格陵蘭政府以「格陵蘭是非賣品」為由強烈拒絕。為緩解緊張局勢，三方自今年初起展開高級別外交談判。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 證實周一將會晤蘭德里，並透露美國增加在當地的軍事存在是目前與華府談判的一部分。