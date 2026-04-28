鉅亨網新聞中心 2026-04-28 10:16

美國礦產勘探公司 Critical Metals (CRML-US) 周一 (27 日) 宣布，擬以全股票方式收購 European Lithium，交易對價約 8.35 億美元，藉此全面掌控格陵蘭 Tanbreez 稀土礦床項目。受併購消息激勵，Critical Metals 股價盤中一度大漲逾 25%，截至發稿日內仍上漲約 18%。

根據公司周一發布的聲明，Critical Metals 已簽署意向書，計畫收購 European Lithium 全部流通股。依照擬定換股條款，European Lithium 股東每持有一股，將可換取 0.035 股 Critical Metals 股票。

‌



European Lithium 目前持有 Tanbreez 項目 7.5% 權益，同時也是 Critical Metals 的重要股東，持股約 34%。交易完成後，Critical Metals 不僅將完全控股該稀土資產，也將消除 European Lithium 作為主要股東的地位，並取得其資產負債表上約 2.19 億美元的現金儲備。該交易仍需 European Lithium 股東批准，預計於今年下半年完成。

此次收購距離 Critical Metals 上一次增持 Tanbreez 權益尚不足兩週，顯示公司正加速整合該戰略資產。公司表示，取得 100% 控制權將顯著提升融資能力，並為礦床推進至商業化開採階段鋪路。

從財務角度來看，逾 2 億美元的現金注入對於仍處於勘探與開發階段的礦業公司而言至關重要，有助於支應後續開發、基礎建設與營運支出，強化項目推進動能。

Tanbreez 稀土項目近年備受市場關注，與政策因素密切相關。川普政府曾多次強調建立關鍵礦產儲備的重要性，並提出涵蓋稀土、鎵與鈷等資源的戰略布局，同時公開表態美國「必須得到格陵蘭島」，使該地成為全球資源競逐焦點之一。

在政策導向與地緣政治因素推動下，格陵蘭豐富的礦產資源價值快速提升。Tanbreez 作為當地規模較大的稀土礦床之一，其戰略地位與市場估值同步攀升，吸引資本加速布局。

不過，市場亦提醒，格陵蘭礦產開發仍面臨多項挑戰，包括複雜的許可審批流程與高昂的北極營運成本，均可能影響項目開發進度與投資回報。