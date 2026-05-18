鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-18 18:14

數位雲端軟體服務商 KDAN 凱鈿 (7737-TW) 今 (18) 日宣布，旗下企業智慧文件處理解決方案 ComPDF、KDAN PDF，以及電子簽章服務點點簽 DottedSign 正式支援 Model Context Protocol(MCP)標準和 AI Agent 服務，預期將深化在金融、製造業和政府機關運用場域的布局，並加速落地應用，挹注新一波技術服務收入。

凱鈿接軌 AI Agent 三大文件產品支援MCP標準。(鉅亨網資料照)

凱鈿表示，目前已在日本、韓國、美國、新加坡和中國長沙設有海外據點，MCP 開放標準採用後有助加速旗下文件 AI 能力在各市場的生態系對接，擴大與當地 AI 平台廠商的合作機會。

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本次 MCP 支援涵蓋三項核心服務，包括 ComPDF 處理大量非結構化文件的智慧解析與企業系統串接，KDAN PDF 涵蓋編輯、加密、格式轉換等日常 PDF 操作，點點簽 DottedSign 則負責電子簽章與合約流程追蹤，共同構成企業文件工作的完整 AI 能力組合，滿足從日常業務人員到企業開發團隊的多元需求。

凱鈿說明，企業用戶只需在 Claude、ChatGPT 等主流 AI 平台，或在 LINE、Slack 等辦公通訊軟體中使用自然語言輸入一句指令，即可由 AI Agent 直接完成 PDF 編輯、加密、遮蔽、電子簽章到文件交付的完整工作流，企業戶無需投入額外開發資源。

MCP 是由美國人工智慧公司 Anthropic 發起的 AI 工具通訊開放標準，現已獲 Claude、ChatGPT 等主流 AI 平台採用，逐步成為企業 AI 工作流的基礎協定；透過 MCP， AI Agent 得以標準化方式直接調用外部工具，讓 AI 從過去單純提供建議，升級為能動手執行任務的工作夥伴。