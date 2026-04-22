鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-22 11:11

精誠資訊 (6214-TW) 董事長林隆奮最新表示，隨著台商海外布局，台灣的資服業也應一同走出去，延伸對客戶的服務，因此，啟動「全球 IT 服務」以協助台商加速全球布局。

精誠資訊董事長林隆奮。(鉅亨網資料照)

精誠表示，全球 IT 服務整合 24 個國家的通路夥伴、200 家國際合作原廠、50 位跨國專案管理顧問 PJM、21 種跨境交易模式，以及 250 位東南亞在地員工資源等，提供跨產業、跨金流、物流、商流、人流與資訊流的跨境商務專業服務。

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精誠說明，時常遇到客戶在拓展海外市場時的痛點，包括有跨境稅務問題、人才與溝通問題、跨國數據串流無法同步影響決策速度等，再加上資安治理議題，因此，將運用集團資源，來打造支持台商出海的組織能力和在地服務通路，架構可跨境運作的 IT 服務生態系。

為提供台商全面的 IT 支援，精誠已於東南亞、日本、美國等區域建構一套可在地交付的完整機制，並與台灣半導體產業、製造業、零售業以及金融業客戶在全球市場展開合作。