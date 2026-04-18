鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-18 23:04

台積電預估，第二季美元營收中位數再增 1 成，並罕見回頭擴充 3 奈米製程；南亞科總經理李培瑛表示，第二季 DRAM 價格將再季增數十個百分比；大立光執行長林恩平指出，已切入 COP 應用，而 FAU 組件已準備送樣，以下為本周大事回顧：

〈台積電法說〉估 Q2 美元營收中位數增 1 成 3 奈米大擴產、LPU 訂單報捷

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (16 日) 召開法說會，第一季大賺超過兩個股本，EPS 達 22.08 元，第二季美元營收中位數估再增 1 成，資本支出也預計將靠攏高標 560 億美元，同時也針對馬斯克自建 TeraFab 做出回應，並釋出 CoPoS 將在未來數年內量產。

〈南亞科法說〉Q2 DRAM 價格將再漲數十個百分點 明年還是會缺貨

南亞科 (2408-TW) 周一 (13 日) 舉辦法說會，總經理李培瑛表示，第一季 DRAM 平均售價上漲超過 70%，第二季將較第一季「再季增數十個百分比」，但數字多少不方便透露，外界也關心下半年漲價延續力道，僅強調高毛利率可望一路維持至第四季，並預估 2027 年仍無法滿足客戶需求，意即缺貨格局不會改變。

〈大立光法說〉布局 FAU 組件 林恩平：正準備送樣、即使通過到量產還有 1-2 年

大立光 (3008-TW) 周四 (16 日) 召開法人說明會，執行長林恩平對於市場高度關注的其布局 FAU 光通訊組件計畫指出，此一多通道、高精密對位的產品才準備送樣，即使獲通過，到產品開發量產期也還需 1 至 2 年的時間。

〈國巨法說〉首季獲利創高 EPS3.9 元 AI 需求推升訂單 Q2 營收雙率估續揚

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 周三 (15 日) 召開法說，公告第一季財報，稅後純益 80.01 億元，創歷史單季新高，季增 18.5%、年增 44.7%，每股純益 3.9 元；展望第二季，國巨認為營收以及毛利率、營業利益率都將季增。

13 家金控首季狂賺 1882 億元 中信金奪 3 月獲利王、元大金成長最神勇

13 家上市金控 2026 年首季自結獲利全數出爐！受惠於台股成交量能噴發，全體金控累計稅後純益達 1882.01 億元，年增約 31%，多達 8 家金控改寫歷史同期新高紀錄；不過，3 月爆發中東戰爭導致金融市場股債震盪，壽險公司金融資產出現評價損失，使得 13 家金控單月獲利縮至 434.81 億元，月減約 38%。以銀行為主體的中信金 (2891-TW) 奪下單月獲利王寶座，而富邦金 (2881-TW) 穩居累計獲利與 EPS 雙冠王。

台新證大當機錯帳約 9000 筆 損失金額將全額承擔