張雪機車再包攬雙冠 賽季10戰5勝 劍指年度總冠軍
鉅亨網新聞中心
在 2026 年世界超級摩托車錦標賽 (WSBK) 周日 (17 日) 捷克站中，法國車手德比斯代表中國品牌張雪機車 (ZXMOTO)，成功包攬該站兩回合的正賽冠軍。這次勝利不僅是團隊本賽季奪下的第五座冠軍獎盃，也讓德比斯在車手積分榜攀升至第二名，與榜首僅剩 1 分之差。
創始人張雪對此表達了高度信心，並正式宣布車隊將全力衝擊年度總冠軍的寶座。接下來的賽程對車隊相當有利，特別是德比斯擅長的技術型賽道，將成為反超積分的關鍵機會。
據陸媒《新華社》報導，相較於首回合的輕鬆領跑，德比斯在第二回合遭遇了雅馬哈車隊土耳其車手恩居的強力挑戰。兩人在比賽中多次交替領先，陷入拉鋸戰。最終，德比斯憑藉精湛的技術，在最後一圈中後段完成關鍵超越，並精準封死對手路線，率先衝線。
憑藉此戰勝利，德比斯在車手積分榜上升至第二位 (147 分)，張雪機車則在製造商積分榜位列第三 (149 分)。德比斯賽後感謝車隊對賽車的持續改進，讓他能跑出極快的圈速。
賽後，張雪機車創始人張雪難掩興奮地表示，這場勝利意義重大，使總積分大幅上漲，車隊已準備好衝擊年度總冠軍。他在回應中提到：「現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦？」展現出對後續賽事的強大信心。本賽季至今，張雪機車已分別在葡萄牙站 (兩冠)、匈牙利站 (一冠) 及捷克站 (兩冠) 斬獲佳績。接下來的第六站 (西班牙阿拉貢站) 與第七站賽道佈局均為德比斯擅長的類型，極具追分優勢。
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