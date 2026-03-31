鉅亨網新聞中心 2026-03-31 15:10

長期由義大利杜卡迪、日本雅馬哈與川崎主導的全球摩托車市場，正出現結構性變化。中國自主研發賽車近日在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）奪冠，震動業界。這不僅是單一賽事勝利，更象徵中國摩托車技術實力快速躍升，開始打破歐美日品牌數十年來在高端性能與市場上的壟斷格局，宣告產業競爭進入新階段。

被標籤為「廉價、低質」的中國製造，如今正憑藉著極致的技術內核與垂直整合的供應鏈，在全球市場上演一場「斷層式」的壓倒性勝利。

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中國摩托車能從全球追隨者躍升為領跑者，核心驅動力在於對核心技術的「硬核突破」。過去，高轉速發動機、輕量化材料與高階電控系統始終是國產車的痛點。然而，最新一代的中國製造已展現出足以與歐美大排量車型抗衡的實力。

以近期在國際賽場封王的車型為例，其搭載的自主研發三缸發動機，轉速直衝 16,000 轉，推重比甚至碾壓同級競品。這種從發動機鑄造、鈦合金氣門到碳纖維覆蓋件的 100% 自主技術鏈，證明了中國摩托已不再依賴外國技術輸入，而是具備了定義產品性能的標準權。

除了技術硬實力，重慶等「摩托之都」所構築的全球最完備產業集群，是中國摩托車能拿下勝利的堅實底盤。

在重慶，方圓百公里內聚集了超過 400 家關鍵零部件企業，這種驚人的供應鏈密度，讓一項新技術從實驗室研發到大規模量產的速度，遠超歐洲與日本競爭對手。

當國外品牌仍受困於供應鏈遲滯或高昂成本時，中國品牌能以同等性能、甚至更優配置，將價格壓至進口車的一半，這種「極致性價比」在東南亞、拉丁美洲乃至歐洲的高端休閒市場都產生了強大的殺傷力。

此外，中國摩托車正經歷從「價格替代」到「品牌認同」的戰略轉型。過去，中國摩托出口多集中於低端的通勤代步工具，但近年來，排量 250cc 以上的高端休閒車型出口量呈現爆發式增長。

透過參與國際頂級賽事（如 WSBK、達卡拉力賽），中國品牌在高壓環境下驗證產品穩定性，並將賽道技術反哺至民用車型。這種「以賽促研」的模式，不僅扭轉了國際消費者對中國產品的刻板印象，更直接倒逼杜卡迪、雅馬哈等國際巨頭採取降價策略以守住市佔，足見中國品牌在高端市場的影響力已不可同日而語。

數據顯示，中國摩托車出口已連續多年保持高雙位數增長，全球產量佔比已近五成。這場壓倒性勝利的背後，是從「修車學徒」到「頂尖製造商」的企業家精神，與大國工業體系協同進化的結果。