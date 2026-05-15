鉅亨網新聞中心 2026-05-15 19:20

據路透社等媒體報導，中國中央廣播電視總台 (CMG) 已成功獲得 2026 年世界盃的賽事版權。央視著名評論員韓喬生於社群平台證實「妥了」，並透露總台將於 5 月 17 日舉辦融媒體傳播服務方案發布活動，正式揭曉轉播詳情。

從定價僵局到「重大讓步」

‌



本次版權談判過程可謂波折不斷。此前，由於國際足總 (FIFA) 提出的初始報價高達 2.5 億至 3 億美元，與央視約 6000 萬至 8000 萬美元的預算存在巨大落差，雙方一度陷入談判僵局。為促成協議，FIFA 秘書長 Mattias Grafstrom 本周親率代表團訪問北京，與中國足協及央視高層會談。

媒體報導，FIFA 為了進入中國市場，最終願意在價格上作出「重大讓步」，且本次協議可能將 2026 年與 2030 年兩屆世界盃版權進行打包處理。

轉播模式與數位平台分銷

2026 年世界盃將由美、加、墨三國聯合舉辦，參賽球隊首度擴軍至 48 支，賽事增加到 104 場。在轉播布局上，央視將延續「獨家採購 + 國內分銷」的模式。知情人士透露，央視已要求中國移動旗下的串流平台「咪咕」簽署分銷協議。參考往屆紀錄，央視自 2018 年開始與優酷、咪咕合作，2022 年卡達世界盃則進一步擴展至抖音及地方電視台。

體育版權市場回歸理性