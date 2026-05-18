鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-18 11:16

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (18) 日指出，隨著全球旅遊市場精緻化和分眾化趨勢，首創以觀光列車海風號作為徵才平台，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際布局和數位科技等，而全年共將擴大徵才達 600 人。

雄獅積極推動生活產業化戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，因此，此次跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，首波活動即日起開跑。

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雄獅人力資源資深副總湯智堯表示，雄獅持續朝向生活產業發展，招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人；目前雄獅集團員工全球約 2800 人，預計全年擴大招募 600 人。

海風號招募活動採創新的移動式體驗流程，應徵者分別從南港、新竹或台中站上下車，流程涵蓋列車美學介紹、社群互動分享、公司發展前景說明，並提供精緻咖啡點心與 IG 打卡互動遊戲；面試環節則安排於專屬車廂進行，讓應徵者實際體驗產品核心價值。

展望後市，雄獅表示，面對全球化趨勢和企業差旅獎勵旅遊的強勁增長，傳統旅遊服務已難以滿足當前市場需求，因此，雄獅以「五化」策略─數位化、全球化、專業經理人化、資本化、生活產業化為核心，全面推動人才升級。

雄獅尤其鎖定生成式 AI、數據分析和旅遊科技等領域，去年已密集推動 22 堂數位轉型課程，全年參與超過 1600 人次，年度人才培訓經費投入近百萬元。