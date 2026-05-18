鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 10:06

鑑於世界衛生組織（WHO）將伊波拉疫情列為公共衛生緊急事件，美國疾病管制與預防中心（CDC）正升級其應變措施，以因應剛果民主共和國（民主剛果）與烏干達境內持續蔓延的伊波拉疫情。

美國疾管中心伊波拉疫情應變指揮官皮萊（Satish Pillai）週日 (17 日) 表示，疾管中心計畫派遣更多人員前往受災國家，並將透過其駐地辦公室提供實驗室檢測、接觸者追蹤以及疫情監測等技術支持，目前該機構也已啟動了緊急應變中心。

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皮萊強調，目前此疫情對美國的風險依然偏低。他補充說明，這波疫情是由「本迪布焦型」（Bundibugyo）伊波拉病毒株引起，目前尚未有正式核准的預防疫苗或治療藥物；此外，感染者必須在出現症狀時才具有傳染力。

隨著世界衛生組織於週日將這波伊波拉疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），美國隨即採取了上述行動。

世衛組織此次並未將其定調為「大流行緊急事件」，主要是希望藉此動員國際資源，以對抗這種罕見的病毒株。

世衛組織指出，該病毒株可能已在該地區隱形傳播了數週之久。

根據世衛組織的數據，民主剛果伊圖里省已通報 8 例確診、246 例疑似感染病例及 80 起疑似死亡病例；而烏干達則在自剛果入境的旅客中，發現了 2 例確診及 1 例死亡病例。對

於在剛果的美國公民是否曾暴露於該病毒風險中，美國疾管中心並未給予證實。

皮萊表示，美國疾管中心分別於 5 月 14 日和 15 日接獲剛果與烏干達疫情的通報。目前，疾管中心正進行人員遴選，預計將於本週初派遣專家前往這兩個國家，以協助目前已在當地駐點的各 30 餘名工作人員。

與此同時，美國疾管中心已針對美國公民發布了兩份旅遊健康警示，提醒民眾提高警覺並加強防護措施。

皮萊提到，受疫情影響的國家已在當地機場實施出境篩檢機制以監控疫情，而美國也正增設相關檢疫措施，期能在入境港埠及時識別出有症狀的旅客。

由於疫情跨境傳播、出現原因不明的群聚死亡事件，加上疫情整體規模高度不確定，促使世衛組織將此疫情列為最高層級的國際關注事件。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示「這次事件極不尋常」，此項宣告旨在動員全球資金與救援力量。這也是自 2024 年猴痘（mpox）被列為全球衛生緊急狀態以來，世衛組織首次發布此類宣告。