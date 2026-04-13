鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 20:26

衛福部今 (13) 日舉辦首屆台灣 50 優良 SMART 應用程式頒獎典禮，由次長莊人祥與哈佛大學教授 Kenneth D. Mandl 共同表揚 50 組優秀應用程式。莊人祥形容這批 App 就如同智慧醫療領域的 0050，這批 App (應用程式) 採用國際通用 SMART on FHIR 技術標準，打破傳統醫院資訊系統封閉限制，實現醫療軟體「即插即用」，活動更邀集 FHIR 標準創始人 Graham Grieve 等國際權威來台，見證台灣透過統一資料與規則轉向永續的資料經濟，加速守護國人健康的護國神山成形。

為了優化民眾就醫品質並減輕醫事人員負擔，衛生福利部持續推動醫療數位轉型。今舉辦第一屆「台灣 50 優良 SMART 應用程式頒獎典禮暨 SMART SUMMIT 國際論壇」，現場表揚國內 50 組優秀應用程式。莊人祥致詞時表示，本次評選出的「台灣 50」優良應用程式，就如同智慧醫療應用領域的「0050」，代表具高度發展潛力與示範價值之應用成果，未來可望在各級醫療院所廣泛應用，帶動整體醫療服務品質提升。

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目前的醫療生態系統核心在於透過國際通用技術標準（如 FHIR 與 SMART on FHIR），將醫療服務、臨床數據與商業應用串聯。這套架構就像是在電子病歷系統中建立「插座」，讓不同的醫療 App 能輕易串接。

資訊處長李建璋指出，本次徵案象徵台灣智慧醫療應用生態逐步成形，透過 SMART on FHIR 標準架構建構應用程式市集（Marketplace），讓開發者研發的 App 可如手機程式般在不同醫院系統實現「即插即用」，不僅降低導入門檻，更有助於優質應用快速擴散，並將台灣解決方案推向國際市場。

入選的 50 組優質應用涵蓋醫學人工智慧（AI）、臨床決策支援（CDS）及資料視覺化等領域。臨床端包含抗凝血劑用藥風險評估、健保事前審查工具；行政端則有病歷聽寫系統與視覺化管理面板。此外，患者端應用如 Polyglot 提供的 22 種語言藥物說明，能顯著提升病患用藥安全。政府目標是將過去短暫的計畫補助，轉型為「資料經濟（Data Economy）」，透過訂閱模式建立市場機制，讓民間力量接手營運，政府則逐步轉向監管角色，確保生態系統自主永續運作。

本次論壇特別邀請哈佛大學醫學院 Kenneth D. Mandl 教授、FHIR 標準創始人 Graham Grieve 及雪梨大學 Adam Dunn 教授來台演講。Mandl 教授對台灣推動標準化應用市集的成果表達高度肯定。

李建璋強調，自 114 年起導入 SMART on FHIR 架構，核心目標在於實現「資料統一、規則統一、應用程式統一」。未來民眾於不同院所就醫，相關資料在授權下可即時串接，免去重複檢查與攜帶紙本病歷之苦，加速守護國人健康的「護國神山」成形。從投資視角觀察，醫療生態系統屬於「長壽經濟」的一環，隨著全球人口老化，具備創新與顛覆能力的醫療科技企業具備長期成長動能。