〈MSCI調整〉台股權重三升 標準型指數納入旺矽、台積電權重續攀
鉅亨網記者陳于晴 台北
指數編纂公司 MSCI(明晟) 今 (13) 日台灣時間凌晨公布半年度調整結果，台股展現強勁韌性，於「全球市場指數」、「全球新興市場指數」及「亞洲除日本指數」三項指標中全面獲調升。全球標準型指數方面，本次納入散熱與測試介面大廠旺矽 (6223-TW)，並對護國神山台積電 (2330-TW) 權重進行顯著調升。
台股在本次調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 2.79% 上調至 2.80%，調升 0.01%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 23.46% 上調至 23.76%，調升 0.30%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 26.79% 上調至 27.16%，調升 0.37%。最新權重將在 5/29 收盤生效。
至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次新增旺矽 (6223-TW)，刪除仁寶 (2324-TW)、可成 (2474-TW)、遠東新 (1402-TW)、亞泥 (1102-TW)、東元 (1504-TW)、華航 (2610-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)，指數成分股由 83 檔減為 77 檔。
此外，共有 17 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電，其權重為 58.33%，調升 0.56%。權重調降最多為仁寶，其權重為 0%，調降 0.15%。
本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為台灣，權重增加 0.30%；而本次權重調降最多之國家為印尼，權重降低了 0.23%，其餘國家權重變化不大。
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