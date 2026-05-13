〈MSCI調整〉台股權重三升 標準型指數納入旺矽、台積電權重續攀

台股在本次調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 2.79% 上調至 2.80%，調升 0.01%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 23.46% 上調至 23.76%，調升 0.30%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 26.79% 上調至 27.16%，調升 0.37%。最新權重將在 5/29 收盤生效。