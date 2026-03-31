美伊戰爭至今已屆滿近 1 個月，受油價飆漲，近期包括美國原油、 布蘭特原油 期貨雙雙衝破每桶 100 元大關，也讓國內含塑膠袋等民生用品出現漲價、缺貨等情況，法人看好塑化股在戰爭題材下持續加溫。

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分析師表示，美伊戰爭訊息瞬間萬變，目前油價雖有大漲趨勢，但只要戰事釋出和談消息，受惠油價上揚的塑化股有機會集體出現跳水走勢，已經持有的投資人可以短線、當沖進行操作，由於塑化股還是偏向傳產，若是大盤要反攻向上攻堅或成為台股主流不易。