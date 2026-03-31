鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (31) 日受美伊戰爭訊息影響，包括伊朗稱美國提出的和平提議不切實際，美國原油期貨 (WTI) 持續上揚創 2022 年來新高，電子權值疲軟，盤中僅造紙、生技股等族群上漲，受惠油價上漲，早盤塑化股包括永裕 (1323-TW)、地球 (1324-TW) 開盤後迅速亮燈攻漲停，其他如台聚 (1304-TW)、台達化 (1309-TW) 漲停亮燈後，盤中卻遇賣壓未能鎖住。
美伊戰爭至今已屆滿近 1 個月，受油價飆漲，近期包括美國原油、布蘭特原油期貨雙雙衝破每桶 100 元大關，也讓國內含塑膠袋等民生用品出現漲價、缺貨等情況，法人看好塑化股在戰爭題材下持續加溫。
今日盤面上，除了永裕、地球早早亮燈漲停板，台聚、亞聚開盤一度觸及漲停價，但盤中遇獲利賣壓影響，亞聚、華夏由紅翻黑，台達化 (1309-TW)、中石化 (1314-TW) 盤中漲幅收斂拉回。
台塑 (1301-TW) 集團類股則是近期漲多賣壓沉重，4 檔盤中皆走低，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 盤中重挫逾 6-7%，台塑、台塑化 (6505-TW) 盤中跌幅則來到 2-4%。
分析師表示，美伊戰爭訊息瞬間萬變，目前油價雖有大漲趨勢，但只要戰事釋出和談消息，受惠油價上揚的塑化股有機會集體出現跳水走勢，已經持有的投資人可以短線、當沖進行操作，由於塑化股還是偏向傳產，若是大盤要反攻向上攻堅或成為台股主流不易。
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