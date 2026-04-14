中鼎打造戰略聯盟 私募案引進台達電、台聚及大亞集團投資
鉅亨網記者張欽發 台北
統包工程業者 CTCI 中鼎 (9933-TW)，今 (14) 日宣布透過私募方式引進全球電源管理領導廠商台達電 (2308-TW)、台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 及能源串接專家大亞 (1609-TW) 作為策略性投資人。私募案以每股 35.48 元發行，合計將募集約 16 億元。
中鼎表示，這不僅是一次資金挹注，更是台灣最具國際競爭力的科技工程戰略聯盟。此次私募案發行新股並未折價發行，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎藉此指標性的戰略聯盟，聯結中鼎 EPC 統包工程、台達電智慧能源、台聚高值化材料與大亞能源串接，強強聯手搶占全球 AI、淨零與中東重建兆元商機。
中鼎表示，面對全球減碳浪潮與 AI 算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在 AI 基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手同盟從資料中心（Data Center）走向 AI 算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。
中鼎指出，中鼎將藉由在台灣成功執行兩個國際知名資料中心的經驗，輔以跨領域工程能力與豐富的海外經驗，領軍進入美國、印度及東南亞等國家，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為 AI 資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案（Total Solution）與全方位服務。
中鼎長期以來即為台聚集團緊密的合作夥伴，為其提供全球建廠服務，台聚集團目前致力於開發前瞻低碳環保「高值化材料」如 ViviOn™ （CBC） - 環狀嵌段共聚物產品等，降低碳足跡，強化資源效率。
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