營收速報 - 元大金(2885)4月營收172.54億元年增率高達324.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為607.62億元，累計年增率112.86%。
最新價為54.8元，近5日股價下跌-1.07%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23092 張
- 外資買賣超：-13465 張
- 投信買賣超：-7119 張
- 自營商買賣超：-2508 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|172.54億
|325%
|39%
|26/3
|124.21億
|70%
|-7%
|26/2
|133.16億
|52%
|-25%
|26/1
|177.71億
|111%
|42%
|25/12
|125.32億
|36%
|-5%
|25/11
|132.46億
|16%
|3%
元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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