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營收速報 - 元大金(2885)4月營收172.54億元年增率高達324.9％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣172.54億元，年增率324.9%，月增率38.9%。

今年1-4月累計營收為607.62億元，累計年增率112.86%。

最新價為54.8元，近5日股價下跌-1.07%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23092 張
  • 外資買賣超：-13465 張
  • 投信買賣超：-7119 張
  • 自營商買賣超：-2508 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 172.54億 325% 39%
26/3 124.21億 70% -7%
26/2 133.16億 52% -25%
26/1 177.71億 111% 42%
25/12 125.32億 36% -5%
25/11 132.46億 16% 3%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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