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營收速報 - 中再保(2851)4月營收36.81億元年增率高達605.14％

鉅亨網新聞中心

中再保(2851-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣36.81億元，年增率605.14%，月增率572.63%。

今年1-4月累計營收為85.89億元，累計年增率139.31%。

最新價為32.65元，近5日股價上漲5.58%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3807 張
  • 外資買賣超：+3772 張
  • 投信買賣超：+16 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 36.81億 605% 573%
26/3 5.47億 -41% -74%
26/2 21.39億 103% -4%
26/1 22.22億 104% 4%
25/12 21.27億 19% 1%
25/11 21.04億 14% -22%

中再保(2851-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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