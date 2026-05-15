營收速報 - 中再保(2851)4月營收36.81億元年增率高達605.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為85.89億元，累計年增率139.31%。
最新價為32.65元，近5日股價上漲5.58%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3807 張
- 外資買賣超：+3772 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|36.81億
|605%
|573%
|26/3
|5.47億
|-41%
|-74%
|26/2
|21.39億
|103%
|-4%
|26/1
|22.22億
|104%
|4%
|25/12
|21.27億
|19%
|1%
|25/11
|21.04億
|14%
|-22%
中再保(2851-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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