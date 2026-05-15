營收速報 - 新產(2850)4月營收27.91億元年增率高達64.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為97.15億元，累計年增率21.62%。
最新價為132.5元，近5日股價上漲0.38%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-90 張
- 外資買賣超：+61 張
- 投信買賣超：-126 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|27.91億
|65%
|22%
|26/3
|22.96億
|19%
|1%
|26/2
|22.76億
|7%
|-3%
|26/1
|23.52億
|5%
|30%
|25/12
|18.04億
|5%
|-1%
|25/11
|18.15億
|4%
|1%
新產(2850-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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