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營收速報 - 新產(2850)4月營收27.91億元年增率高達64.58％

鉅亨網新聞中心

新產(2850-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣27.91億元，年增率64.58%，月增率21.58%。

今年1-4月累計營收為97.15億元，累計年增率21.62%。

最新價為132.5元，近5日股價上漲0.38%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-90 張
  • 外資買賣超：+61 張
  • 投信買賣超：-126 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 27.91億 65% 22%
26/3 22.96億 19% 1%
26/2 22.76億 7% -3%
26/1 23.52億 5% 30%
25/12 18.04億 5% -1%
25/11 18.15億 4% 1%

新產(2850-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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