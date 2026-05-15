鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 13:50

中國國家主席習近平周四 (14 日) 晚間在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統川普來訪，現場畫面顯示美國駐北京大使龐德偉 (David Perdue) 坐在中美元首身旁，當天上午會談時也坐於川普左右手位置，也讓外界好奇，為何他能坐得靠總統這般近？

《中國新聞周刊》報導，在 2017 年首次訪中時，當時駐北京大使布蘭斯塔德亦坐於川普身旁，雖然拜登任內未訪中，且拜登任命的駐中大使伯恩斯在元首會晤時多坐邊緣座位，但龐德偉在川普團隊內確有特殊地位。

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2025 年 5 月 7 日，龐德偉就職時享超規格禮遇，儀式在白宮橢圓形辦公室舉行，魯比奧主持、特朗普親自出席；而布蘭斯塔德在愛荷華州議會大廈宣誓，伯恩斯在國務院由副國務卿主持，均未獲總統親臨。

這份禮遇與龐德偉家族和川普的私交有關。龐德偉曾為喬治亞州聯邦參議員，堂兄桑尼曾任該州州長，2017 年獲川普提名任農業部長，兄弟倆是共和黨內較早忠實追隨川普的政治人物。喬治亞州是關鍵搖擺州，對川普格外重要。

2022 年，龐德偉獲川普支持挑戰州長初選未果，2024 年川普勝選後即提名他出任駐中國大使，政界普遍視為長期追隨的「獎賞」。

卡內基國際和平基金會資深外交官包道格指出，政治人物擔任大使因其地位意味擁有直達總統的上層管道，龐德偉的白宮宣誓、元首會晤緊鄰而坐，皆是美方對其特殊地位的確認。

76 歲的龐德偉是中美建交以來被提名時最年長的駐華大使，也是連續第四任不會說中文的駐中大使。

自 2014 年博卡斯接替駍家輝後，美國已捨棄任命「中國通」的舊傳統。

相較前三者，龐德偉相對「熟悉中國」，因其從政前是成功商人，長期專注亞太市場，1992 年在香港擔任莎莉集團亞洲業務高級副總裁，負責在中國尋找供應商，曾與各地企業家及地方政府打交道，這也成為鷹派反對他出任駐中大使的原因。

2014 年從商從政後，龐德偉追隨特朗普從「全球化受益者」轉為「反對者」，近年發表過強硬言論，反映美國國內政治變化。

博卡斯曾指出，外交官可批判但不應太公開，有分歧私下解決，公開場合需相互尊重，並建議龐德偉「越展現對中國的尊重，越可能取得突破」。

去年 6 月王毅會見龐德偉時，龐德偉稱川普十分尊重習近平，元首積極交往很重要，願本著相互尊重、聆聽精神與中方密切溝通。此後他訪問廣州、上海等多地，展現積極溝通意願，去年 5 月還熱情接待造訪中國的博卡斯與蒙大拿州大學生團，兩黨前後大使積極互動受關注。

報導指出，龐德偉姿態很大程度反映川普立場，他與川普的親密關係有助貫徹「來自川普本人」的對中政策。