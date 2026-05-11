德儀二度開槍漲價！AI點燃類比功率供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-11 16:15

德儀 (TXN-US) 今 (11) 日傳出將自 7 月 1 日起全面調漲價格，業界解讀，此次不僅是由龍頭開槍漲價，更是今年以來的第二度漲價，漲價時程比原預期的下半年來的更急更快，凸顯 AI 伺服器帶來的龐大需求已進一步擴散至類比功率元件，也帶動相關供應鏈一同起飛。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

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此外，長科 *(6548-TW) 為全球導線架大廠，也是德儀的主力供應商，特別是在大電流的產品中，如氮化鎵 (GaN) 等，佔比高達 5 成，為因應 AI 伺服器相關產品訂單熱絡，長科 * 自去年起開始大擴產，馬來西亞的產能也傳出被多家 IDM 廠包下，可望成為成長新動能。

德儀此次發出信件，通知客戶將自 2026 年 7 月 1 日起調整價格，且新價格適用於所有訂單與出貨，價格調整的範圍涵蓋整體產品組合，漲幅則取決於各自採用的材料和技術。

德儀也坦言，此次價格調漲主要是由當前市場環境和整個更廣泛的供應鏈成本增加所驅動的。凸顯此次漲價已開始從成熟製程、矽晶圓、功率元件再蔓延到類比晶片。

業界認為，隨著 AI 需求開始外溢，加上各家新一代 AI 平台將導入更節能的功率元件及類比晶片，都讓晶片尺寸進一步擴大，成為成熟製程產能緊缺的關鍵因素，且進入下半年後，成熟製程產能更可能出現缺貨跡象，屆時不論是晶片業者、晶圓廠等，勢必將再啟動新一輪漲價循環。