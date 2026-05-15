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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-152.14點至4924.06點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日01:53，恆生科技指數下跌152.14點（或3%），暫報4924.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.88%
  • 近 1 月：+4.62%
  • 近 3 月：-5.3%
  • 近 6 月：-12.67%
  • 今年以來：-7.97%

焦點個股


銅概念領跌-5.26%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 8.62% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 8.21% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 7.46% 。

黃金及貴金屬概念領跌-5.01%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 8.33% ; 山東黃金(01787-HK) 下跌 7.16% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.11% 。


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現貨黃金4563.34-1.85%
中國大冶有色金屬0.110-5.17%
五礦資源9.570-7.54%
江西銅業股份37.000-6.09%
大唐黃金0.500-7.41%
山東黃金27.120-4.84%
招金礦業24.020-5.06%

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