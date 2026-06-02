盤中速報 - 恆生科技指數上漲183.09點至5148.01點，漲幅3.69%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日01:00，恆生科技指數上漲183.09點（或3.69%），暫報5148.01點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.96%
- 近 1 月：+1.92%
- 近 3 月：-3.37%
- 近 6 月：-12.04%
- 今年以來：-9.99%
焦點個股
地產代理概念領漲+4.77%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 11.54% ; 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 4.29% ; 美聯集團(01200-HK) 下跌 1.52% 。
其他支援服務概念領漲+4.52%。其中 易通訊集團(08031-HK) 上漲 67.74% ; 萬成環球控股(08309-HK) 上漲 11.76% ; 中安控股集團(08462-HK) 上漲 11.48% 。
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