〈焦點股〉Gogolook Q1賺贏去年全年 投資人歡呼股價鎖漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-15 10:11

信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 公布第一季財報，營收和獲利雙創歷史新高，稅後純益 5802 萬元，每股純益 (EPS)1.64 元，一季賺贏去年全年，激勵今 (15) 日股價直接開漲停鎖死。

Gogolook Q1賺贏去年全年 投資人歡呼股價鎖漲停。(圖：Gogolook提供)

Gogolook 表示，第一季不僅營收規模擴大，且繳出「三率三升」佳績，在跨越關鍵規模 (Critical Mass) 後營運效率顯著提升，營業利益衝上 5485 萬元，創歷史新高，年增率高達 449%，營業利益率大幅躍升至 18.1% 也創新高，較去年同期與上季分別躍升 13.9 和 5.8 個百分點。

‌



展望 2026 年，Gogolook 持續透過 AI 數據訓練相關模型， 樂觀看待全年整體營收和獲利將大幅躍升創高，其中，消費者防詐、企業端防詐和金融科技服務等三大業務同步擴張。

Gogolook 進一步說明，「JUJI 招財麻吉」在 AI 風控及獲客驅動下推動高成長，可望帶動金融科技服務占整體營收占比攀升至約 30%，並使營收來源更分散均衡。