鉅亨網記者黃皓宸 台北
據交通部觀光署統計，去 (2025) 年日本來台旅客已近 150 萬人次，穩居海外市場首位，觀光署為鎖定日本 5 月黃金週及夏季旅遊熱潮，與台灣觀光協會於本 (4) 月 10 日 - 14 日偕同旅行業、旅宿業以及公協會等共 34 家、45 位觀光業者組成的代表團前進東京參展，展現台灣 24 小時不停歇的精彩玩法，也促成雙邊業者合作。
觀光署於 4 月 11、12 日周末兩日於東京秋葉原舉辦第五屆「台遊館 in 東京」活動，由台灣代表團、日本各大旅行社和華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、星宇 (2646-TW) 及虎航 (6757-TW) 組成共計超過 40 個攤位，提供第一手旅遊資訊，
還有首創「24 時間動感瞬間」動作同步互動裝置，以及山海豆花、台虎精釀等 7 家台灣知名品牌進駐，更有鐵道 Yt、調酒師等共 4 場包含跨日鐵道之旅、特色茶酒的特色講座，並設計「台灣不打烊」造型時鐘留言版邀請旅客分享旅行回憶，豐富內容讓現場民眾沉浸式體驗台灣日夜不同風情。
據日本 Expedia 今 (2026) 年 3 月指出，今年日本黃金週海外旅遊搜尋資料相較去年成長 154%，出國旅行意願增加，且高雄、台南和新北都在其「物超所值的海外目的地」排行中榜上有名。
為把握時機吸引日客持續來台，觀光署接續在 4 月 13 日於東京飯店辦理台灣觀光 B2B 推廣會，向當地旅遊業者介紹最新台灣旅遊資源及獎助，現場台日雙方進行超過百場洽談，拓展實質商機。
觀光署表示，今年將持續透過代言人日本影星妻夫木聰，介紹台灣各區新興景點，並規劃於 6 月 27 日與日本組團社合作，邀請旅客率先體驗「野柳石光 夜訪女王」活動吸引回頭客。
並採取網紅帶路及與電視台合作深度節目等多元行銷策略吸引首遊族群。透過「台灣不打烊」的全新訴求，期待日本旅客走進台灣，無論是追逐晨光或探索夜色，都能發現專屬於自己的旅台樂趣。
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