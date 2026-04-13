鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-13 20:09

據交通部觀光署統計，去 (2025) 年日本來台旅客已近 150 萬人次，穩居海外市場首位，觀光署為鎖定日本 5 月黃金週及夏季旅遊熱潮，與台灣觀光協會於本 (4) 月 10 日 - 14 日偕同旅行業、旅宿業以及公協會等共 34 家、45 位觀光業者組成的代表團前進東京參展，展現台灣 24 小時不停歇的精彩玩法，也促成雙邊業者合作。

觀光署於 4 月 11、12 日周末兩日於東京秋葉原舉辦第五屆「台遊館 in 東京」活動，由台灣代表團、日本各大旅行社和華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、星宇 (2646-TW) 及虎航 (6757-TW) 組成共計超過 40 個攤位，提供第一手旅遊資訊，

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還有首創「24 時間動感瞬間」動作同步互動裝置，以及山海豆花、台虎精釀等 7 家台灣知名品牌進駐，更有鐵道 Yt、調酒師等共 4 場包含跨日鐵道之旅、特色茶酒的特色講座，並設計「台灣不打烊」造型時鐘留言版邀請旅客分享旅行回憶，豐富內容讓現場民眾沉浸式體驗台灣日夜不同風情。

據日本 Expedia 今 (2026) 年 3 月指出，今年日本黃金週海外旅遊搜尋資料相較去年成長 154%，出國旅行意願增加，且高雄、台南和新北都在其「物超所值的海外目的地」排行中榜上有名。

為把握時機吸引日客持續來台，觀光署接續在 4 月 13 日於東京飯店辦理台灣觀光 B2B 推廣會，向當地旅遊業者介紹最新台灣旅遊資源及獎助，現場台日雙方進行超過百場洽談，拓展實質商機。

觀光署表示，今年將持續透過代言人日本影星妻夫木聰，介紹台灣各區新興景點，並規劃於 6 月 27 日與日本組團社合作，邀請旅客率先體驗「野柳石光 夜訪女王」活動吸引回頭客。