鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 昨 (14) 日召開法說會，受到 AI 伺服器出貨結構改變，稀釋毛利率表現，第一季毛利率 4.78%，季對季、年對年皆衰退，遜於市場預期，拖累廣達今 (15) 日股價走軟，跌逾半根停板，力守季線之上。
廣達今天早盤以 310 開低走低，盤中最低跌至 305 元，跌幅超過 8%，截至 11 點 10 分，股價暫報 309 元，仍跌逾半根停板，摜破月線，彈力守季線之上，成交爆量超過 4.7 萬張。
廣達第一季毛利率 4.78%，季減 1.54 個百分點，年減 3.14 個百分點。廣達指出，主要受到產品組合轉換，特別是高單價 AI 伺服器比重提升，拖累第一季毛利表現，不過隨著產品單價提高，第二季毛利率可望逐步回升。
廣達指出，為改善毛利率稀釋狀況，已與客戶針對 AI 伺服器業務協商，將持續上漲的記憶體從 Buy&Sell(買賣模式) 轉為 Consignment(寄售模式)，不計入營收，自今年下半年開始將有少部分專案改採 Consignment 模式。
除改變物料交易模式，廣達也提到，隨著下半年 ASIC 開始有顯著貢獻，全年有望倍數成長，認為 ASIC 毛利結構較佳，樂見 ASIC 倍數成長後，可望進一步改善毛利率。
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