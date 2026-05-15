廣達今天早盤以 310 開低走低，盤中最低跌至 305 元，跌幅超過 8%，截至 11 點 10 分，股價暫報 309 元，仍跌逾半根停板，摜破月線，彈力守季線之上，成交爆量超過 4.7 萬張。

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廣達第一季毛利率 4.78%，季減 1.54 個百分點，年減 3.14 個百分點。廣達指出，主要受到產品組合轉換，特別是高單價 AI 伺服器比重提升，拖累第一季毛利表現，不過隨著產品單價提高，第二季毛利率可望逐步回升。

廣達指出，為改善毛利率稀釋狀況，已與客戶針對 AI 伺服器業務協商，將持續上漲的記憶體從 Buy&Sell(買賣模式) 轉為 Consignment(寄售模式)，不計入營收，自今年下半年開始將有少部分專案改採 Consignment 模式。