鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-15 11:20

《路透》報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周四 (14 日) 表示，中國對美國的稀土出口情況已有改善，但北京在部分出口許可審批上仍進展緩慢。

葛里爾接受彭博電視專訪時指出，中國在某些出口許可上仍「拖拖拉拉」，美國官員有時必須代表受影響企業出面交涉。

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他談到，「這方面我會給他們一個及格分數。我們確實看到稀土供應回升到較好的水準。有時速度仍偏慢，也有些情況是我們必須親自去表達立場。」

中國於 2025 年 4 月祭出稀土出口管制，作為對美國總統川普「解放日關稅」的報復措施。儘管白宮表示，去年 10 月雙方達成協議，中國同意恢復稀土出口流通，但部分稀土出口目前仍受到嚴格限制。

中國外交部尚未立即回應。北京方面多次為 2025 年 4 月的出口管制辯護，並表示會批准符合資格的申請。

葛里爾目前正隨川普代表團訪中，參與與中國國家主席習近平的峰會。

他透露，美國近期已收到數批大型釔出貨。釔是一種僅在中國生產的稀土元素，過去一年多來供應短缺，導致美國半導體與航太產業出現缺料問題。

葛里爾表示，「每當出現問題，我們都會收到企業反映，接著與中方官員接觸，而他們通常會展現積極態度。」