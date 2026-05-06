緯軟 (4953-TW) 公布第一季財報和 4 月營收雙雙繳出亮麗成績，受惠於營收規模擴張和營運效率顯著精進，單季營業利益、稅後純益和每股純益 (EPS) 均創同期新高，4 月營收也寫新高紀錄，緯軟表示，業務擴張已進入穩定的結構性成長期。