鉅亨網記者王莞甯 台北
緯軟 (4953-TW) 公布第一季財報和 4 月營收雙雙繳出亮麗成績，受惠於營收規模擴張和營運效率顯著精進，單季營業利益、稅後純益和每股純益 (EPS) 均創同期新高，4 月營收也寫新高紀錄，緯軟表示，業務擴張已進入穩定的結構性成長期。
緯軟第一季合併營收 34 億元，季增 4.5%，年增 28.7%，雖毛利率 14.2% 較去年同期微幅修正 0.4%，但受惠於管理綜效提升，營業利益大幅成長逾 65% 至 1.94 億元，營益率達 5.7%，稅後純益則來到 1.69 億元，EPS 2.32 元，遠優於去年同期的 1.51 元。
緯軟也公告 4 月合併營收 12.4 億元，月增 2.2%，年增達 32.9%，創單月新高紀錄。
緯軟指出，第一季互聯網客戶需求持續放量再加上新客戶顯著貢獻，帶動相關業務維持雙位數成長，並已連續 10 個月達月營收雙位數年增，顯示業務擴張進入穩定的結構性成長期。
展望今年，緯軟表示，已於去年完成新能源車業務收斂，改將資源聚焦於半導體與遊戲等具成長潛力領域，相關業務貢獻持續提升。
此外，緯軟正同步推進 Agentic AI 企業級平台研發，有利強化營運效率並提升服務價值。
隨著核心業務穩定擴張，緯軟樂觀預期，全年營收和獲利將延續成長趨勢，朝歷史新高邁進。
下一篇