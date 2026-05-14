〈能源盤後〉伊朗放行30艘船隻 油價震盪收平 布油守住105美元關卡 市場仍憂供應危機

鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 05:24

受到部分油輪恢復通行荷姆茲海峽消息影響，國際油價 15 日收盤變動不大，但中東戰事持續升溫、商船遭襲與全球庫存快速下降，仍讓市場對能源供應前景保持高度警戒。布蘭特原油期貨收漲 0.09%，西德州中質原油 (WTI) 則上漲 0.15%，市場在供應風險與經濟衰退憂慮間拉鋸。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油 7 月期貨收在每桶 105.72 美元，上漲 9 美分；WTI 原油收在 101.17 美元，上漲 15 美分。盤中布蘭特一度觸及 107.13 美元高點，但大部分時間處於平盤附近震盪。前一日油價則因市場擔憂美國聯準會可能升息壓抑通膨而大跌，布蘭特單日重挫逾 2 美元。

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根據《路透》報導，市場焦點仍集中在荷姆茲海峽局勢。伊朗國營媒體稱，自 14 日晚間以來已有約 30 艘船隻通過海峽，雖遠低於戰前每日約 140 艘的正常水準，但已被視為供應逐步恢復的訊號。伊朗革命衛隊也表示，德黑蘭已加強對海峽航運的控制，並與伊拉克、巴基斯坦達成石油與液化天然氣運輸協議。

中國因素也成為市場關注焦點。白宮表示，川普與中國國家主席習近平會談時，同意荷姆茲海峽必須維持開放，以確保全球能源自由流動。習近平並稱「中華民族偉大復興」與「讓美國再次偉大」可以並行不悖。白宮官員透露，中方有意增加美國原油採購，以降低對荷姆茲海峽的依賴。

不過，自 2025 年 5 月以來，中國因美中貿易戰期間施加的 20% 關稅，已未再進口美國原油。分析師認為，北京可能正藉由有限度恢復海峽航運，避免局勢進一步惡化，並維持其對伊朗的影響力。Matador Economics 首席經濟學家 Tim Snyder 表示，市場正在觀察伊朗是否刻意放行部分船隻，以免破壞中國對伊朗的保護角色。

航運方面，伊朗半官方媒體《Fars》指出，德黑蘭已開始允許部分中國船隻通行。一艘載有 200 萬桶伊拉克原油的中國超級油輪，在波斯灣滯留超過兩個月後，已於 14 日成功穿越海峽。另一艘由日本能源企業 ENEOS 管理、懸掛巴拿馬旗的油輪，也已通過荷姆茲海峽，成為第二艘成功通行的日本相關油輪。

然而，海上安全風險仍未解除。一艘從非洲運送牲畜前往阿拉伯聯合大公國的印度貨船，15 日在阿曼外海遭擊沉；英國海事安全機構 UKMTO 則通報，一艘停泊於阿聯富查伊拉港外海的船舶遭「未授權人員」登船並被駛向伊朗，再度凸顯區域緊張情勢。

國際能源總署 (IEA) 最新月報警告，即使荷姆茲海峽未來數月逐步恢復通行，全球石油供應今年仍將低於需求。IEA 估計，自 2 月底中東戰事爆發以來，全球已有超過 14 萬桶 / 日產能停擺，累積供應損失突破 10 億桶，全球庫存正以創紀錄速度下降。

IEA 目前預估，2026 年全球石油供應平均將減少 390 萬桶 / 日，而需求僅減少 42 萬桶 / 日，意味市場仍存在明顯供給缺口。該機構原本預測今年將出現供應過剩，如今卻轉為每日短缺 178 萬桶。

IEA 同時指出，3 月與 4 月全球石油庫存合計減少約 2.5 億桶，降幅約相當於每日 400 萬桶，主因為荷姆茲海峽航運受阻。包括美國、巴西、加拿大與俄羅斯等非中東產油國，正加速提高出口填補缺口。美國海運原油出口甚至創下歷史新高。

美國能源資訊署 (EIA) 則公布，截至 5 月 8 日當周，美國原油庫存減少 430 萬桶至 4.529 億桶，主要因出口增加。不過蒸餾油庫存卻意外上升，與市場原先預估相反。

國際貨幣基金 (IMF) 則警告，受戰爭與海峽封鎖衝擊，全球經濟正邁向「不利情境」，預估 2026 年全球實質 GDP 增速將從 2025 年的 3.4% 降至 2.5%。