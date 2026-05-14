營收速報 - 國泰金(2882)4月營收305.15億元年增率高達153.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為1,025.39億元，累計年增率577.07%。
最新價為76.7元，近5日股價下跌-2.91%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11353 張
- 外資買賣超：+6322 張
- 投信買賣超：-17868 張
- 自營商買賣超：+193 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|305.15億
|154%
|53%
|26/3
|198.98億
|200%
|-24%
|26/2
|261.24億
|-11%
|0%
|26/1
|260.02億
|1%
|-3%
|25/12
|266.93億
|-6%
|-17%
|25/11
|321.43億
|26%
|-24%
國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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