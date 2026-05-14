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營收速報 - 國泰金(2882)4月營收305.15億元年增率高達153.91％

鉅亨網新聞中心

國泰金(2882-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣305.15億元，年增率153.91%，月增率53.36%。

今年1-4月累計營收為1,025.39億元，累計年增率577.07%。

最新價為76.7元，近5日股價下跌-2.91%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11353 張
  • 外資買賣超：+6322 張
  • 投信買賣超：-17868 張
  • 自營商買賣超：+193 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 305.15億 154% 53%
26/3 198.98億 200% -24%
26/2 261.24億 -11% 0%
26/1 260.02億 1% -3%
25/12 266.93億 -6% -17%
25/11 321.43億 26% -24%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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