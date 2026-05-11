鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 17:20

國泰世華銀行柬埔寨子行深耕柬埔寨市場逾十年，持續因應當地市場趨勢與商戶實際需求，推動多元創新的金融服務。近期柬埔寨數位支付快速發展，該國央行推動全國統一 QR code 支付「KHQR」已逐步成為當地主要支付方式，亦是商戶日常收款的重要工具，因此，國泰世華柬埔寨子行正式推出商戶管理工具「CUBC Merchant App」結合「KHQR」功能，協助商戶優化日常收款與營運效率，為首家提供此類服務的台資銀行。

「CUBC Merchant App」以「整合管理、營運洞察、收款效率」為核心，支援「多分店、多品牌管理」，能讓商戶同時管理旗下多個品牌，並集中掌握收款狀況，亦能彈性設定觀看權限。同時，App 提供完整歷史交易紀錄，讓商戶即時掌握營運表現與交易趨勢；在收款功能上，也支援動態與靜態 KHQR 收款碼的快速生成，並搭配即時交易通知機制，使收款流程更順暢且安全。

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國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示，國泰世華長期深耕柬埔寨市場，為滿足商戶管理需求，此次推出 CUBC Merchant App，期望透過整合收款與營運分析的數位工具，協助商戶提升經營效率，掌握數位支付發展所帶來的成長機會。未來將持續透過數位金融創新與在地投資雙軌並進，支持中小企業與商戶發展，推動柬埔寨數位經濟與金融生態穩健成長。

葉展皓進一步指出，繼 2023 年針對當地民眾推出支援轉帳與 KHQR 支付的 CUBC mBanking App，及 2025 年推出「CUBC 線上刷卡收款服務 (CUBC Payment Link Portal, CPL)」後，國泰世華柬埔寨子行持續拓展商戶收款與跨境資金應用場景。本次推出的 CUBC Merchant App，則是進一步完善商戶收款與營運管理上的實際需求，打造更完整的數位金融服務體系。

另為持續深化在地投資，於今年 3 月底在金邊舉行「柬埔寨子行新總行大樓動土典禮」，正式啟動辦公大樓重建計畫，象徵國泰世華深耕當地市場的重要里程碑，也展現長期經營的承諾與投資信心，未來新總行大樓將作為在地營運與區域發展的重要據點，進一步強化服務量能與市場布局。

國泰金控深耕台灣逾 60 年，亦持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有 969 個分支機構，服務超過 1530 萬名客戶。旗下國泰世華深耕東協、布局國際有成，迄今營運據點橫跨亞洲 11 地、逾 67 個據點，並於東協中的新加坡、越南、馬來西亞等 9 國設有分行或辦事處，為台資銀行在東協市場布局最廣的金融業者之一。