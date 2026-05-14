鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-14 19:20

美國總統川普周四 (14 日) 在北京進行為期三天的國事訪問。當晚在人民大會堂舉行的國宴上，川普正式邀請中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，於同年 9 月 24 日回訪白宮。

據《Investing》報導，川普對中方提供的「無與倫比」盛大歡迎表示感謝，並稱習近平為「朋友」，形容本次會談極具建設性且成效顯著。

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川普和習近平均未透露會談的具體內容，據媒體報導，在長達 135 分鐘的正式會談中，兩國元首同意建立「建設性戰略穩定關係」作為未來雙邊關係的導向。習近平強調，中美關係是全球最重要的雙邊關係，雙方應成為夥伴而非競爭對手，並指出中國的「民族復興」願景可與川普的「讓美國再次偉大」(MAGA) 議程並行發展。

在區域安全方面，雙方達成重要共識，強調荷姆茲海峽必須保持開放以確保全球能源流通，並重申伊朗絕不可擁有核武器。針對經貿議題，雙方探討了擴大美企市場准入、增加購買美國農產品及石油的可能性，並同意加強合作打擊芬太尼前體化學品流入美國。

儘管雙邊展現合作姿態，習近平仍就台灣問題畫下紅線，明確表達反對台獨的立場。