鉅亨網新聞中心 2026-05-14 19:00

美國總統川普在對中國進行國事訪問期間，周四 (14 日) 與中國國家主席習近平共同參觀了北京天壇。這是繼 2017 年川普訪問故宮後，兩國元首再次於北京指標性歷史建築中進行深度交流。川普也成為繼 1975 年福特總統後，第二位正式參觀天壇的美國現任總統。

參觀活動於當日下午舉行。此前，兩國元首已在人民大會堂進行了超過兩小時的雙邊會談，深入討論貿易、台灣及伊朗核問題等關鍵議題。隨後，習近平於天壇祈年殿迎接川普，兩人在軒朗開闊的廣場合影。

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據中共官媒《新華社》報導，參觀過程中，川普對中國精湛的古典建築藝術與傳統文化表示高度讚賞，並多次稱讚中國「非常美麗」，形容天壇是一個「不可思議的偉大地方」。

習近平向其介紹，天壇寓意「天圓地方」，展現了中國人的宇宙觀與處世哲學。他強調，古代執政者在此祈求國泰民安，體現了「民為邦本」的傳統思想，而中國共產黨亦傳承此理念，致力於為人民服務。川普回應指出，美中兩國人民皆富有智慧，兩國應深化相互理解並增進友好關係。

分析人士指出，此次外交行程經過精心設計，具有多層象徵意義。在當前地緣政治緊張的背景下，北京選擇天壇作為參觀點，除了祈求美中經貿關係能迎來另一種形式的「大豐收」（如農產品採購與經濟穩定）外，更試圖透過天壇所代表的「天人合一」與和諧理念，傳達兩國應成為合作夥伴而非對手、共同尋求正確相處之道的訊息。