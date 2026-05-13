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營收速報 - 2026年5月14日台股大型公司4月營收一覽（新增1家）

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本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月14日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計221家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
三商壽-金融保險業 193.09億 577.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三商壽-金融保險業 193.09億 -1066.9%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達221家。其中營收年增大於 25％有70家，年增小於-20％有17家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 70家
大於50億 >= 0% 81家
大於50億 < 0% 53家
大於50億 <= -20% 17家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.46億 6493.7%
興富發-建材營造業 71.67億 4077.7%
國票金-金融保險業 15.02億 3640.9%
統一證-金融保險業 44.44億 1002.1%
遠雄-建材營造業 2.29億 743.3%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
統一證-金融保險業 44.44億 3286.6%
櫻花建-建材營造業 20.65億 545.6%
亞昕-建材營造業 20.64億 299.7%
群益證-金融保險業 46.48億 145.3%
鼎固-KY-建材營造業 5.81億 123.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收4月營收建材營造業潤隆金融保險業三商壽

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三商壽7.7-0.39%
潤隆29.15+0.87%
興富發43.25+1.29%
國票金14.65+0.00%
統一證40.4-3.00%
遠雄70.4+0.00%
櫻花建38.75-1.40%
亞昕25.75-0.77%
群益證31.6-1.25%
鼎固-KY22.75-6.19%

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