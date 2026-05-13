營收速報 - 三商壽(2867)4月營收193.09億元年增率高達577.22％
鉅亨網新聞中心
三商壽(2867-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣193.09億元，年增率577.22%，月增率-1066.88%。
今年1-4月累計營收為315.17億元，累計年增率207.57%。
最新價為7.73元，近5日股價上漲1.18%，相關金融保險上漲0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+22508 張
- 外資買賣超：+18109 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4399 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|193.09億
|577%
|-1067%
|26/3
|-19.97億
|-701%
|-126%
|26/2
|77.24億
|-12%
|19%
|26/1
|64.82億
|13%
|-55%
|25/12
|142.88億
|28%
|12%
|25/11
|127.54億
|-2%
|6%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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