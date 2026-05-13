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營收速報 - 三商壽(2867)4月營收193.09億元年增率高達577.22％

鉅亨網新聞中心

三商壽(2867-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣193.09億元，年增率577.22%，月增率-1066.88%。

今年1-4月累計營收為315.17億元，累計年增率207.57%。

最新價為7.73元，近5日股價上漲1.18%，相關金融保險上漲0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+22508 張
  • 外資買賣超：+18109 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4399 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 193.09億 577% -1067%
26/3 -19.97億 -701% -126%
26/2 77.24億 -12% 19%
26/1 64.82億 13% -55%
25/12 142.88億 28% 12%
25/11 127.54億 -2% 6%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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