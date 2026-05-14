鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-14 16:30

中國 A 股三大指數 14 日（周四）收盤同步走低，美中元首會談在北京登場，這是兩國領袖繼去年 10 月釜山之後再次面對面會談，美國總統川普與中國國家主席習近平握手寒暄 14 秒，隨後兩人面對鏡頭合影。

上證綜指 14 日收盤跌 1.52%，報 4,177.92 點；深證成指跌 2.14%，報 15,745.74 點；創業板指跌 2.16%，報 3,951.14 點。

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川普 14 日上午 10 時乘車抵達北京人民大會堂歡迎儀式現場，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏美中兩國國歌，中方在天安門廣場鳴放禮炮 21 響。川普在習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊，觀看分列式。

據《央視》報導，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣問題處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。台灣問題處理不好，兩國就會碰撞，甚至起衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

習近平說，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界利多。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。

他期待同川普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓 2026 年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

習近平提到，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越「修昔底德陷阱」（Thucydides"s Trap），開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。