鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為18.80元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.33元，其中最高估值0.46元，最低估值0.32元，預估目標價為18.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.46(0.46)
|0.75
|0.88
|1.39
|最低值
|0.32(0.32)
|0.42
|0.49
|0.49
|平均值
|0.36(0.36)
|0.55
|0.65
|0.84
|中位數
|0.33(0.35)
|0.53
|0.65
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|297.67億
|305.66億
|316.25億
|328.82億
|最低值
|283.30億
|285.85億
|279.42億
|285.92億
|平均值
|290.84億
|294.59億
|297.98億
|306.63億
|中位數
|291.37億
|293.46億
|299.37億
|306.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.50億
|317.62億
|297.31億
|295.25億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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