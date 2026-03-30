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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為18.80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.33元，其中最高估值0.46元，最低估值0.32元，預估目標價為18.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.46(0.46)0.750.881.39
最低值0.32(0.32)0.420.490.49
平均值0.36(0.36)0.550.650.84
中位數0.33(0.35)0.530.650.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值297.67億305.66億316.25億328.82億
最低值283.30億285.85億279.42億285.92億
平均值290.84億294.59億297.98億306.63億
中位數291.37億293.46億299.37億306.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.50億317.62億297.31億295.25億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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