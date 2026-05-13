鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.36元，其中最高估值1.8元，最低估值1.05元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.94
|2.04
|1.99
|最低值
|1.05(1.05)
|0.97
|0.75
|1.18
|平均值
|1.38(1.37)
|1.69
|1.45
|1.53
|中位數
|1.36(1.33)
|1.66
|1.36
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.17億
|55.09億
|44.64億
|44.24億
|最低值
|32.48億
|30.85億
|28.04億
|41.29億
|平均值
|36.22億
|39.87億
|37.09億
|42.88億
|中位數
|35.81億
|38.85億
|36.82億
|42.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|0.35
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
|18.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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