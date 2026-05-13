鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至7.66元，預估目標價為74.00元

美伊戰爭阻斷波斯灣運輸！沙烏地阿拉伯原油產量暴跌至1990年來新低

〈美股盤後〉美參院確認華許接任Fed主席 晶片股回神 標普那指改寫歷史新高

華爾街看4月PPI：不只油價問題 Fed今年恐別想降息