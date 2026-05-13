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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至7.66元，預估目標價為74.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.49元上修至7.66元，其中最高估值10.91元，最低估值4.28元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.91(10.7)13.028.89.85
最低值4.28(4.28)3.693.099.85
平均值7.31(6.99)6.695.29.85
中位數7.66(7.49)6.814.379.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值374.84億348.27億322.41億
最低值250.69億251.29億262.93億
平均值316.40億294.04億286.08億
中位數311.43億296.55億284.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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