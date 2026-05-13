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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為139.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.64元下修至4.55元，其中最高估值4.86元，最低估值4.38元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.86(5.59)6.448.379.83
最低值4.38(4.09)4.925.596.02
平均值4.58(4.72)5.416.197.24
中位數4.55(4.64)5.245.777.24

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值41.10億52.86億61.45億65.15億
最低值37.57億41.78億47.27億52.85億
平均值39.60億45.15億51.21億57.90億
中位數39.56億44.50億49.88億56.51億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.110.023.373.473.84
營業收入14.58億19.02億25.00億29.59億35.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNXT

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