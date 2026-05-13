鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為139.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.64元下修至4.55元，其中最高估值4.86元，最低估值4.38元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.86(5.59)
|6.44
|8.37
|9.83
|最低值
|4.38(4.09)
|4.92
|5.59
|6.02
|平均值
|4.58(4.72)
|5.41
|6.19
|7.24
|中位數
|4.55(4.64)
|5.24
|5.77
|7.24
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|41.10億
|52.86億
|61.45億
|65.15億
|最低值
|37.57億
|41.78億
|47.27億
|52.85億
|平均值
|39.60億
|45.15億
|51.21億
|57.90億
|中位數
|39.56億
|44.50億
|49.88億
|56.51億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.11
|0.02
|3.37
|3.47
|3.84
|營業收入
|14.58億
|19.02億
|25.00億
|29.59億
|35.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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