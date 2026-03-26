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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.94元，其中最高估值1.28元，最低估值0.83元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值1.28(1.28)1.13
最低值0.83(0.83)0.82
平均值1.02(1)0.94
中位數0.94(0.9)0.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值63.81億65.46億67.93億
最低值59.01億58.49億67.93億
平均值60.86億61.08億67.93億
中位數60.78億60.62億67.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.020.881.040.991.10
營業收入28.90億49.07億53.11億56.84億61.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHST

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